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Как эвакуированным получить сертификат «єВідновлення»? Предложение Синегубова

Общество 20:30   08.09.2026
Елена Нагорная
Как эвакуированным получить сертификат «єВідновлення»? Предложение Синегубова Фото: Харьковский горсовет

Жители прифронтовых громад Харьковщины оказались в законодательной ловушке. Из-за регулярных атак, разрушения коммуникаций и объявленной принудительной эвакуации оставаться дома невозможно, однако получить компенсацию по программе «єВідновлення» люди не могут, если их имущество физически не пострадало в результате «прилетов».

«Мы поднимаем вопрос по программе «єВідновлення». Люди все же должны иметь возможность получить жилье уже сегодня, даже когда они эвакуировались с территории Купянска, из той же Казачьей Лопани», — отметил в ходе пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, местная власть в основном объективно отказывает в выдаче сертификатов из-за отсутствия разрушений имущества.

«И человек спрашивает абсолютно справедливо: «А как мне там жить?» Потому что есть социальная справедливость, а есть юридическая реальность. Вот юридическая реальность не соответствует тем реалиям, в которых сейчас находятся люди», — подчеркнул глава ХОВА.

Позиция ХОВА в том, чтобы предоставить гражданам право отказываться от такого имущества в пользу государства в обмен на жилищный сертификат.

«Например, многоэтажка стоит в городе Купянск, она выгорела дотла просто. Мы объявили там обязательную эвакуацию, даже принудительный способ эвакуации. Формально у человека квартира целая. Однако жить он там не может», — привел пример Синегубов.

Эту инициативу ХОВА продвигает еще с 2023 года и планирует вынести на обсуждение во время визита премьер-министра на Харьковщину.

«Конечно, это напрямую связано с финансированием, потому что это миллиарды, это десятки, сотни миллиардов гривен на эти направления. Этих средств сейчас нет. Ну а все же должны искать, возможно, какие-то международные программы на эти ресурсы, на эти направления», — подытожил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 20:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители прифронтовых громад Харьковщины оказались в законодательной ловушке.".