Советы из Харькова Киеву: что самое важное при бесконечных атаках (видео)

Ведущие нацмарафона расспросили директора департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдана Гладких о том, как годами живет город в условиях бесконечных воздушных тревог.

Постоянные тревоги и налеты, которые сейчас переживает Киев, в прифронтовых и приграничных украинских городах продолжаются уже длительное время. Гладких поделился опытом Харькова.

«Однозначно могу сказать, что удары в таком количестве баллистики – это очень сложная задача, очень сложная работа, чтобы это быстро ликвидировать. Мы сами помним, как у нас впервые была применена по городу Харькову в конце 2024 года волна ударов БпЛА типа «Шахед». У нас было одновременно 12 локаций. Из них была больница, где горела кровля, и мы проводили параллельную эвакуацию 54 маломобильных людей. При этом были попадания по многоквартирным домам. То есть первый раз, когда такая ситуация у нас была, конечно, был элемент такого, я бы не сказал что хаоса, но, конечно, переживали. Но адаптировались, оперативно переработали протоколы реагирования», — сказал директор департамента ЧС харьковской мэрии.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Самым важным в жизни города в условиях постоянной тревоги Гладких назвал коммуникацию между всеми органами власти, экстренными и коммунальными службами. В Харькове ее обеспечивает городской Ситуационный центр.

«Полная координация и взаимодействие с городской, областной, органами государственной власти и экстренными службами. Это вопрос номер один. И, конечно, у нас уже выработана процедура оповещения наших и торговых сетей, и центров, и автозаправочных станций. То есть, это постоянная работа, единая коммуникация как бизнеса, так и органов власти. И это самое главное, что обеспечивает оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации. Это я могу точно сказать. Должна быть стопроцентная коммуникация между подразделениями, чтобы не было того, что одна служба не знает, что делает другая», — подчеркнул Гладких.