Четыре подземных детсада строят на Харьковщине: подробности от ХОВА

В Харьковской области реализуют проекты по строительству и обустройству четырех подземных детских садов. Один из них, в Дергачах, планируют завершить до конца 2026 года.

Как сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов, работы ведутся с привлечением государственных и международных ресурсов.

«Если брать подземные детские садики, то мы их сейчас строим четыре: один в Дергачах, один строит фонд Говарда Баффета в Близнюках, один — это город Харьков и один — это ремонт в Савинцах. Это не новое строительство классического подземного детского садика, однако это будет пространство», — рассказал Синегубов.

Он добавил, что окончательное решение о возможности полноценного обучения детей в Савинцах будут принимать после сертификации пространства.

«Будем смотреть, что получится, потому что строители отмечают, что будет класс защитного сооружения, посмотрим после ввода в эксплуатацию, какие будут ГСН, какие сертификаты. И далее будем определять, смогут ли там учиться дети, именно как в защитном сооружении», — отметил начальник ХОВА.

Синегубов добавил, что работа над созданием безопасных пространств для дошкольников только началась. Реальная потребность области измеряется десятками таких объектов.

Напомним, первый на Харьковщине и в целом в Украине подземный детский сад открыли в поселке Песочин 13 июля 2026 года.

Также на пресс-конференции начальник ХОВА сообщал, что всего на Харьковщине уже работают 25 подземных школ, из них десять – в Харькове. Еще 17 подземных школ строят: 13 с привлечением бюджетных средств и четыре за деньги американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета.