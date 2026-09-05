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Безопасные пространства для учебы в регионе: сколько их и где открыли новые

Общество 15:28   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Безопасные пространства для учебы в регионе: сколько их и где открыли новые Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции заявил: решение Совета обороны, касаемо формата обучения, остается неизменным с 2022 года. То есть, обучение в регионе будет продолжаться только в защитных сооружениях. Исключения могут быть лишь в тех громадах, которые вышли из зоны возможных боевых действий. 

По его словам, самыми надежными пространствами для обучения считаются подземные школы, ведь именно там дети гарантировано находятся в безопасности. Всего по области их 25, из них десять – в областном центре.

«На сегодняшний день, если брать фонд защитных сооружений гражданской защиты, всего по их области 317. Из них простейшие укрытия – 223. Там, где дети могут учиться только на тех территориях, где громады вышли из зоны возможных боевых действий. 69 противорадиационных укрытий, так называемые ПРУ, еще два таких укрытия мы ввели в эксплуатацию к 1 сентября. Это Печенежская громада и Змиевская громада. И это подземные школы — это самый надежный актив, где дети гарантированно находятся в безопасности, это бомбоубежища, построенные, фактически, с нуля. К 1 сентября у нас их насчитывается 25. Из них десять по городу Харькову, 15 – по области. Часть из них мы ввели в эксплуатацию к 1 сентября, и 1 сентября они заработали, а дети пошли обучаться офлайн или в смешанной форме», добавил Синегубов.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов напомнил, что 1 сентября в Харькове заработала еще одна полноценная подземная школа. Таким образом, на данный момент в городе функционируют 24 пространства, где дети безопасно могут обучаться офлайн, среди них – десять подземных школ в разных районах. Однако и этого недостаточно, считает мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 15:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То есть, обучение в регионе будет продолжаться только в защитных сооружениях.".