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Зима будет самой тяжелой: Синегубов призвал подготовить жилье к отключениям

Общество 20:46   04.09.2026
Елена Нагорная
Зима будет самой тяжелой: Синегубов призвал подготовить жилье к отключениям

Предстоящая зима в Харьковской области будет самой тяжелой за все годы полномасштабной войны, считает начальник ХОВА Олег Синегубов. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции.

Синегубов подчеркнул, что жителям региона стоит заранее подготовить свое жилье.

«Тяжелая будет точно зима, она будет самой тяжелой. И мы это говорили в 2025-м, что он будет тяжелее, чем в 2024 году. И все, соответственно, предыдущие периоды точно так же. Нужно осознать, что эта зима будет тоже сверхтяжелой. Есть новые средства поражения, есть реактивные «Шахеды», есть баллистика, есть крылатые ракеты, есть «Бандероли», есть больной человек, возглавляющий Российскую Федерацию. Вот это основные факторы, которые влияют на то, что мы должны осознать и подготовиться. Когда мы говорим, что люди должны подготовиться еще самостоятельно, прежде всего мы должны сделать все возможное, что зависит от нас с вами — пауэрбанки, какие-то аккумуляторные батареи, какие-то еще средства индивидуальные, которые могут улучшить устойчивость своего жилья», — перечислил начальник ХОВА.

По его словам, международные фонды сохранили денежную поддержку для прифронтовых громад — помощь в размере более 20 тысяч гривен на отопительный сезон получат почти 80 тысяч домовладений.

В области также реализуют мероприятия по защите энергообъектов и энергодецентрализации. Продолжается работа по обеспечению автономными источниками питания медицинских и образовательных учреждений. В частности, ЮНИСЕФ профинансирует проект по установке солнечных панелей в Областной клинической больнице на 600 тысяч евро. Дополнительно медучреждение уже получило мощные аккумуляторные батареи на 1 МВт.

«Будет ли бить враг по нашей инфраструктуре? Будет. Будет ли разрушать? Будет. Конечно, здесь главное, сколько мы продержимся», — констатировал Синегубов.

На случай критических разрушений энергогенерирующих предприятий разработан «план Б» — привлечение Пунктов несокрушимости, пунктов обогрева и дополнительных пневмокаркасных палаток, количество которых в сравнении с прошлым годом существенно увеличили.

«Сейчас у нас их уже не пять. Сколько — не скажу. Однако это стратегическая наша задача — для того, чтобы максимально поддержать наших людей», — подытожил начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 20:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предстоящая зима в Харьковской области будет самой тяжелой за все годы полномасштабной войны, считает начальник ХОВА Олег Синегубов.".