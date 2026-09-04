Избил, душил и пошел спать: в Харькове задержали мужчину за убийство

В Харькове следователи сообщили о подозрении 52-летнему мужчине, который в ходе конфликта нанес знакомой смертельные травмы.

Во время совместного распития алкоголя между мужчиной и женщиной возникла внезапная ссора, в ходе которой фигурант жестоко избил потерпевшую и начал ее душить, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

После этого злоумышленник оставил женщину в беспомощном состоянии и пошел спать. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Мужчине уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала МГ «Объектив», суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который подрывом гранаты убил человека и покалечил 17-летнего подростка в городе Лозовая Харьковской области в октябре 2025 года. Он получил 14 лет лишения свободы, однако прокуратура готовит апелляцию с требованием пожизненного заключения.