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Избил, душил и пошел спать: в Харькове задержали мужчину за убийство

Происшествия 20:09   04.09.2026
Елена Нагорная
Избил, душил и пошел спать: в Харькове задержали мужчину за убийство

В Харькове следователи сообщили о подозрении 52-летнему мужчине, который в ходе конфликта нанес знакомой смертельные травмы.

Во время совместного распития алкоголя между мужчиной и женщиной возникла внезапная ссора, в ходе которой фигурант жестоко избил потерпевшую и начал ее душить, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

После этого злоумышленник оставил женщину в беспомощном состоянии и пошел спать. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Мужчине уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала МГ «Объектив», суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который подрывом гранаты убил человека и покалечил 17-летнего подростка в городе Лозовая Харьковской области в октябре 2025 года. Он получил 14 лет лишения свободы, однако прокуратура готовит апелляцию с требованием пожизненного заключения.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 20:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове следователи сообщили о подозрении 52-летнему мужчине, который в ходе конфликта нанес знакомой смертельные травмы.".