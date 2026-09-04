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Пьяное ДТП возле Коротича: водителя Tesla арестовали с правом внести залог

Происшествия 17:24   04.09.2026
Елена Нагорная
Пьяное ДТП возле Коротича: водителя Tesla арестовали с правом внести залог

Следователи сообщили о подозрении 39-летней водителю электрокара, которая 23 августа спровоцировала ДТП на трассе вблизи поселка Коротич под Харьковом.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Tesla Model X была за рулем в состоянии алкогольного опьянения и двигалась с существенным превышением скорости. Женщина допустила столкновение с другими транспортными средствами.

В результате ДТП один из водителей получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение) УКУ. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 17:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении 39-летней водителю электрокара, которая 23 августа спровоцировала ДТП на трассе вблизи поселка Коротич.".