Пьяное ДТП возле Коротича: водителя Tesla арестовали с правом внести залог

Следователи сообщили о подозрении 39-летней водителю электрокара, которая 23 августа спровоцировала ДТП на трассе вблизи поселка Коротич под Харьковом.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Tesla Model X была за рулем в состоянии алкогольного опьянения и двигалась с существенным превышением скорости. Женщина допустила столкновение с другими транспортными средствами.

В результате ДТП один из водителей получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение) УКУ. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.