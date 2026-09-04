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В Харькове временно не работает линия спасателей «101»: какие альтернативы

Общество 18:01   04.09.2026
Елена Нагорная
В Харькове временно не работает линия спасателей «101»: какие альтернативы Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сегодня, 4 сентября, с 18:00 в Харькове приостановлена работа линии Службы спасения «101».

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и экстренных случаев горожанам советуют использовать резервный номер телефона: (057) 341-53-93.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что единый номер экстренной помощи «112» продолжает работать в штатном режиме.

О полноценном восстановлении работы линии «101» чрезвычайники обещают сообщить дополнительно.

Как сообщала МГ «Объектив», Харьковоблэнерго предупредило о плановых ремонтах, которые проведут в субботу, 5 сентября в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 18:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 4 сентября, с 18:00 в Харькове приостановлена работа линии Службы спасения «101».".