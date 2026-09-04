Без света в субботу останутся жители в двух районах Харькова — облэнерго
Харьковоблэнерго предупредило о плановых ремонтах, которые проведут в субботу, 5 сентября в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова.
Отключать электричество абонентам планируют с 8:30 до 19:00. Это коснется жителей домов на следующих улицах:
🔹 ул. Автогенная, 12б
🔹 ул. Академика Филиппова
🔹 пер. Академика Подгорного
🔹 проспект Архитектора Алешина
🔹 ул. Библика
🔹 бульвар Богдана Хмельницкого
🔹 улица Бригады «Хартия»
🔹 ул. Василия Вышиваного
🔹 ул. Велозаводская
🔹 проезд Велозаводской
🔹 переулок Велозаводской
🔹 ул. Высокогорная
🔹 въезд Высокогорный
🔹 переулок Высокогорный
🔹 1-й въезд Высокогорный
🔹 2-й въезд Высокогорный
🔹 3-й въезд Высокогорный
🔹 4-й въезд Высокогорный
🔹 пр. Героев Харькова, дома с 248 по 254в
🔹 ул. Родниковая
🔹 ул. Енакиевская
🔹 ул. Заповедная
🔹 ул. Каденюка, 41а, 41б, 43
🔹 ул. Коммунальщиков
🔹 ул. Котельная
🔹 переулок Котельный
🔹 ул. Лодзьская
🔹 1-й проезд Луговой
🔹 2-й проезд Луговой
🔹 3-й проезд Луговой
🔹 переулок Мира
🔹 ул. Могилевская ул.
🔹 переулок Могилевский
🔹 ул. Немышлянская
🔹 проспект Александровский
🔹 ул. Петренковская
🔹 1-й въезд Петренковский
🔹 2-й въезд Петренковский
🔹 1-й проезд Петренковский
🔹 2-й проезд Петренковский
🔹 3-й проезд Петренковский
🔹 ул. Подъемная
🔹 ул. Плодотворная
🔹 переулок Плодотворный
🔹 переулок Плодотворный 1-й
🔹 переулок Сергея Ефремова
🔹 переулок Снигиревский, 7а, 19
🔹 ул. Танковая
🔹 пр. Тракторостроителей, 2/3
🔹 ул. Ясеневая