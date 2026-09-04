Без света в субботу останутся жители в двух районах Харькова — облэнерго

Харьковоблэнерго предупредило о плановых ремонтах, которые проведут в субботу, 5 сентября в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова.

Отключать электричество абонентам планируют с 8:30 до 19:00. Это коснется жителей домов на следующих улицах:

🔹 ул. Автогенная, 12б

🔹 ул. Академика Филиппова

🔹 пер. Академика Подгорного

🔹 проспект Архитектора Алешина

🔹 ул. Библика

🔹 бульвар Богдана Хмельницкого

🔹 улица Бригады «Хартия»

🔹 ул. Василия Вышиваного

🔹 ул. Велозаводская

🔹 проезд Велозаводской

🔹 переулок Велозаводской

🔹 ул. Высокогорная

🔹 въезд Высокогорный

🔹 переулок Высокогорный

🔹 1-й въезд Высокогорный

🔹 2-й въезд Высокогорный

🔹 3-й въезд Высокогорный

🔹 4-й въезд Высокогорный

🔹 пр. Героев Харькова, дома с 248 по 254в

🔹 ул. Родниковая

🔹 ул. Енакиевская

🔹 ул. Заповедная

🔹 ул. Каденюка, 41а, 41б, 43

🔹 ул. Коммунальщиков

🔹 ул. Котельная

🔹 переулок Котельный

🔹 ул. Лодзьская

🔹 1-й проезд Луговой

🔹 2-й проезд Луговой

🔹 3-й проезд Луговой

🔹 переулок Мира

🔹 ул. Могилевская ул.

🔹 переулок Могилевский

🔹 ул. Немышлянская

🔹 проспект Александровский

🔹 ул. Петренковская

🔹 1-й въезд Петренковский

🔹 2-й въезд Петренковский

🔹 1-й проезд Петренковский

🔹 2-й проезд Петренковский

🔹 3-й проезд Петренковский

🔹 ул. Подъемная

🔹 ул. Плодотворная

🔹 переулок Плодотворный

🔹 переулок Плодотворный 1-й

🔹 переулок Сергея Ефремова

🔹 переулок Снигиревский, 7а, 19

🔹 ул. Танковая

🔹 пр. Тракторостроителей, 2/3

🔹 ул. Ясеневая