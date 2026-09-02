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«Есть объекты, которые атаковали более 50 раз» — Харьковоблэнерго про удары РФ

Общество 21:19   02.09.2026
Оксана Горун
«Есть объекты, которые атаковали более 50 раз» — Харьковоблэнерго про удары РФ Иллюстративное фото. Источник: АО «Харьковоблэнерго»

Заместитель технического директора по распределительным электрическим сетям АО «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский рассказал Укринформу о том, как защищают объекты энергетики Харьковской области перед зимой.

Строительство защитных сооружений над объектами энергетики на Харьковщине продолжается. Причем конструкции различные: есть габионы, а есть  — саркофаги.

«Практика показывает, что габионы дают защиту от осколков. Но сейчас те средства, которые использует РФ для поражения, могут залетать прямо внутрь конструкций. Поэтому на некоторых подстанциях выполняются работы по более капитальным укрытиям — так называемые саркофаги. Были уже попадания в такие конструкции бетонные, и пока оборудование целое», — поделился Кишинский.

При этом он отметил: некоторые объекты энергетики в Харьковской области россияне разбивали с упорством — до тех пор, пока их не прекратили восстанавливать.

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«Есть такие объекты, которые атаковали более 50 раз. И в некоторых случаях только после того, как мы прекратили восстанавливать, атаки прекратились. То есть целенаправленные действия, которые уничтожали оборудование неоднократно», — сказал представитель Харьковоблэнерго.

Напомним, после обстрела ночью с 31 августа на 1 сентября почти на сутки без электричества осталась Дергачевская громада на Харьковщине. Свет в Дергачах уже есть, но часть населенных пунктов возле границы отключена давно, и восстановить там критическую инфраструктуру сейчас невозможно.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 21:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель технического директора АО «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский рассказал Укринформу о том, как защищают объекты энергетики Харьковской области перед зимой".