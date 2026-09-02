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Удар по зданию поссовета в Золочеве: есть раненый (фото)

Происшествия 18:07   02.09.2026
Оксана Горун
Удар по зданию поссовета в Золочеве: есть раненый (фото) Фото: Виктор Коваленко

Российская армия в 16:40 2 сентября нанесла удар БпЛА «Молния» по поселковому совету Золочева, сообщил «Объектив» начальник поселковой ВА Виктор Коваленко.

«В результате попадания осколочное ранение головы и левого предплечья, контузию получил 59-летний охранник. крыша и фасад здания, мебель, оргтехнику. Мужчину доставили в местную больницу, где оказали медицинскую помощь. Повреждены крыша и фасад здания, мебель, оргтехника», — проинформировал Коваленко.

Кабинет в сельсовете золочева после прилета
Фото: Виктор Коваленко

На фото, которые прислал Виктор Коваленко, запечатлены существенные разрушения.

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Напомним, еще 2 июня из Золочева и шести сел Богодуховского района объявили обязательную эвакуацию. Причиной стали общая ситуация с безопасностью и системные обстрелы этих территорий. Решение принял Совет обороны области. В список на выезд вошли села Писаревка, Гурьев, Лемищино, Малыжин, Мерло и Морозова Долина.

Двор сельсовета в Золочеве после прилета
Фото: Виктор Коваленко
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 18:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия в 16:40 2 сентября нанесла удар БпЛА «Молния» по поселковому совету Золочева, сообщил «Объектив» начальник поселковой ВА Виктор Коваленко".