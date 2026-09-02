Войска РФ продвинулись на двух участках в приграничье Харьковщины — DeepState

Российские военные имеют продвижение сразу на двух участках в приграничье Харьковской области — в районах села Бочковое Волчанской громады Чугуевского района и села Иващино Ольховатской громады Купянского района.

Об этом свидетельствуют данные проекта DeepState, который после полудня обновил карту боевых действий.

Ранее начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан рассказала МГ «Объектив», что в полосе ответственности ОМПБр на Волчанском направлении линия разграничения остается стабильной: ВСУ держат оборону за рекой Волчья, которая является естественным препятствием для военных РФ. В то же время оккупанты изменили тактику и пытаются пролезать по двое, а пропаганда запустила фейк о «волчанском котле», чтобы скрыть отсутствие реальных успехов. При этом украинские подразделения полностью обеспечены боеприпасами и активно используют наземные роботизированные комплексы для доставки грузов.