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Войска РФ продвинулись на двух участках в приграничье Харьковщины — DeepState

Фронт 12:47   02.09.2026
Елена Нагорная
Войска РФ продвинулись на двух участках в приграничье Харьковщины — DeepState

Российские военные имеют продвижение сразу на двух участках в приграничье Харьковской области — в районах села Бочковое Волчанской громады Чугуевского района и села Иващино Ольховатской громады Купянского района.

Об этом свидетельствуют данные проекта DeepState, который после полудня обновил карту боевых действий.

Ранее начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан рассказала МГ «Объектив», что в полосе ответственности ОМПБр на Волчанском направлении линия разграничения остается стабильной: ВСУ держат оборону за рекой Волчья, которая является естественным препятствием для военных РФ. В то же время оккупанты изменили тактику и пытаются пролезать по двое, а пропаганда запустила фейк о «волчанском котле», чтобы скрыть отсутствие реальных успехов. При этом украинские подразделения полностью обеспечены боеприпасами и активно используют наземные роботизированные комплексы для доставки грузов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 12:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные имеют продвижение в районах села Бочковое Волчанской громады Чугуевского района и села Иващино Ольховатской громады Купянского района.".