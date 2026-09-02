Війська РФ просунулись на двох ділянках у прикордонні Харківщини – DeepState

Російські військові мають просування одразу на двох ділянках у прикордонні Харківської області — поблизу села Бочкове Вовчанської громади Чугуївського району та села Іващине Вільхуватської громади Куп’янського району.

Про це свідчать дані проєкту DeepState, який після опівдня оновив карту бойових дій.

Раніше начальниця відділу комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан розповідала МГ “Об’єктив”, що у смузі відповідальності ОМПБр на Вовчанському напрямку лінія розмежування залишається стабільною: ЗСУ тримають оборону за річкою Вовча, яка є природною перешкодою для військових РФ. Водночас окупанти змінили тактику і намагаються пролазити по одному-двох, а пропаганда запустила фейк про «вовчанський котел», аби приховати відсутність реальних успіхів. При цьому українські підрозділи повністю забезпечені боєприпасами та активно використовують наземні роботизовані комплекси для доставки вантажів.