Російське небо стає повністю небезпечним – Зеленський попередив авіакомпанії

Президент України Володимир Зеленський ввечері 1 вересня звернувся до авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір, а також страховиків.

“Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо”, – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

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Президент наголосив: росіяни змінили тактику ударів по Україні. Терор щодо цивільних та міст в Україні з серпня зріс.

“Сьогодні 1 вересня, коли мільйони дітей в різних країнах спокійно йдуть до школи, тут в Україні мільйони дітей, на жаль, змушені йти в укриття й там навчатись, там чекати, коли російські атаки припиняться“, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що саме російська агресія зробила небезпечним небо України, Європи та навіть самої РФ.

“Перші ракети, перші дрони полетіли саме з Росії, перетнули кордон нашої держави саме з повітряного простору Росії. Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природно та справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну”, – попередив президент України.

Зеленський наголосив, що в Україні не хочуть втрати безневинних життів, тому попереджають партнерів: безпечні моменти у РФ закінчилися.

“Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце”, – заявив Зеленський.