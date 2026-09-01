Тролейбуси 2 вересня змінять маршрути в Харкові: подробиці

У середу, 2 вересня, тролейбуси №24, 56 та 57 не поїдуть до “Барабашово”, попередили в Харківській міськраді.

“Рух тролейбусів на пр. Ювілейному та вул. Олександра Подольського, на ділянці від пр. Льва Ландау до розворотного кола “Ст. м. “Академіка Барабашова”, буде припинений з 10:00 до 14:00 2 вересня”, — повідомила пресслужба мерії.

У цей час ремонтуватимуть контактну мережу. Тому маршрути зміняться так:

№24 та 56 – до станції метро “Турбоатом” (через пр. Ювілейний та пр. Льва Ландау);

№57: шляхом прямування тролейбуса №13 (від парку “Зустріч” до ст. м. “Захисників України”).

Тимчасовий автобус №24 “перекриє” маршрут тролейбусів. Він поїде від станції метро “Захисників України” через вулицю Олександра Подольського та проспект Ювілейний до 602-го мікрорайону.

Нагадаємо, в Харкові відновлюють внутрішньоквартальні дороги: роботи йдуть у шести локаціях у різних районах міста.