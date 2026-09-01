Понаднормова спека та дефіцит дощів – синоптичні підсумки серпня на Харківщині

Середня температура повітря у серпні на Харківщині перевищила кліматичну норму на 1–1,5 градуса та становила 21,1–22,4, що разом із гострим дефіцитом опадів призвело до повного висихання метрового шару ґрунту.

Показники температури залишалися в межах норми лише у південно-східній частині області, тоді як у найтепліші дні місяця стовпчики термометрів по регіону підійматися до 34–38, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

При цьому впродовж серпня кількість опадів на переважній території Харківщини становила всього 8–45% від місячної норми. Посуха, яка в окремих північних та центральних районах утримується ще з початку червня, надалі поглиблювалась та поширювалась.

“Внаслідок дефіциту опадів в Харківській області створювалися несприятливі умови для підготовки ґрунту для сівби озимих культур під урожай 2027 року”, – підсумували фахівці.

Нагадаємо, Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей раніше опублікував попередній прогноз на вересень на Харківщині. Очікується, що середня температура повітря може становити 14,9 градуса. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у вересні також очікується у межах кліматичної норми – 48 мм.