Міжнародний кол-центр накрили силовики в одному з готелів Харкова (відео)

У Харкові правоохоронці викрили та припинили діяльність шахрайського кол-центру, оператори якого під виглядом вигідних інвестицій у криптовалюту виманювали гроші у громадян різних держав.

Кол-центр аферисти облаштували в приміщенні одного з ресторанно-готельних комплексів міста, де створили 35 робочих місць. Аби завоювати довіру потенційних потерпілих, оператори спілкувалися з ними їхньою рідною мовою, повідомляють у прокуратурі.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили 34 особи, залучені до роботи центру, серед яких виявилися громадяни різних країн. У ході обшуків у приміщенні вилучили 23 системні блоки, 18 ноутбуків та 78 мобільних телефонів. Крім того, в автівках фігурантів виявили гроші, банківські картки, додаткову техніку та інші предмети, що мають доказове значення.

Наразі вилучену техніку та носії інформації досліджують експерти, а слідчі встановлюють повне коло потерпілих і розмір завданих збитків.

Кримінальне провадження розслідують за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці ліквідували у Харкові мережу із семи шахрайських кол-центрів. За допомогою фішингових посилань та спеціальних схем аферисти отримували доступ до банківських рахунків та коштів потерпілих.