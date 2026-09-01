Харків’янин повернувся з Берліна до України і зник після перетину кордону

У ГУ Нацполіції повідомили: розшукують Марата Алькіна 2009 року народження. Хлопець проживає у Німеччині з 2025 року. 25 липня він повернувся до України, після чого перестав виходити на зв’язок.

Відомо, що 25 липня о 09:17 Марат приїхав до України і перетнув держкордон України через пункт пропуску “Шегині”. Після чого хлопець мав вирушити до Харкова, проте перестав виходити на зв’язок. Правоохоронці припускають, що він може перебувати у Києві чи Черкасах.

Прикмети зниклого:

зріст 186 см,

худорлявої статури,

темно-русяве коротке волосся,

сіро-зелені очі.

був одягнений у сіру футболку із чорними написами, чорні спортивні штани, сині кросівки на білій підошві, мав при собі барсетку сірого кольору.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваного, просимо повідомити до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області за телефонами (057) 737-23-46, 096-192-37-02 (чергова частина), 068-080-91-82, 098-460-15-75 (розшукова група) або 102”, – додали копи.