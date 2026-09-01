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Харків’янин повернувся з Берліна до України і зник після перетину кордону

Події 11:47   01.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків’янин повернувся з Берліна до України і зник після перетину кордону

У ГУ Нацполіції повідомили: розшукують Марата Алькіна 2009 року народження. Хлопець проживає у Німеччині з 2025 року. 25 липня він повернувся до України, після чого перестав виходити на зв’язок. 

Відомо, що 25 липня о 09:17 Марат приїхав до України і перетнув держкордон України через пункт пропуску “Шегині”. Після чого хлопець мав вирушити до Харкова, проте перестав виходити на зв’язок. Правоохоронці припускають, що він може перебувати у Києві чи Черкасах.

Прикмети зниклого:

  • зріст 186 см,
  • худорлявої статури,
  • темно-русяве коротке волосся,
  • сіро-зелені очі.
  • був одягнений у сіру футболку із чорними написами, чорні спортивні штани, сині кросівки на білій підошві, мав при собі барсетку сірого кольору.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваного, просимо повідомити до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області за телефонами  (057) 737-23-46, 096-192-37-02 (чергова частина), 068-080-91-82, 098-460-15-75 (розшукова група) або 102”, – додали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 11:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня він повернувся до України, після чого перестав виходити на зв’язок. ".