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«СвітлоДім»: сотні будинків Харкова претендують на гроші на енергоавтономність

Оригінально 13:29   01.09.2026
Олена Нагорна
«СвітлоДім»: сотні будинків Харкова претендують на гроші на енергоавтономність

Харківські ОСББ, житлові кооперативи та управителі масово приєднуються до урядової програми «СвітлоДім», щоби забезпечити свої будинки альтернативними джерелами живлення. Загалом у місті 1021 будинок таких форм власності, й планують взяти участь у проєкті 426. 325 заявки вже подали, з них схвалили 268 на загальну суму 68,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані статистики, надані МГ «Об’єктив» пресслужбою Харківської міської ради.

Найбільшу активність проявляють мешканці Шевченківського району, де подали 86 заявок і вже схвалили 76 на суму 20,7 мільйона гривень. На другому місці за обсягами залучених коштів Київський район — 50 схвалених заявок на 13 мільйонів гривень, а на третьому Слобідський — 27 схвалених заявок на 6,6 мільйона. Найвищий відсоток поданих заявок від запланованих зафіксовано в Індустріальному районі — 90%.

Високу зацікавленість ОСББ підкреслив раніше мер Ігор Терехов, нагадавши, що місту довелося відстоювати право на участь у цій ініціативі.

«Насправді ви пам’ятаєте, що я свого часу дуже різко висловлювався за те, щоб Харків увійшов у цю програму, бо вона працювала тільки для Києва спочатку. І ми дійсно змогли зробити це. Харків був включений в цю програму і вже дуже багато ОСББ в цій програмі», — наголосив Терехов.

Нагадаємо, держпрограма «СвітлоДім» передбачає надання ОСББ, ЖК та керуючим компаніям від 100 до 300 тисяч гривень, які можна використати на придбання: бензинових, дизельних чи газових генераторів; інверторів; акумуляторів; блоків керування; високовольтних батарей; сонячних панелей. У Києві та Київській області програма працює з 30 січня. Мер Харкова Ігор Терехов тоді обурювався, що вона не діє у Харкові. Він також розповідав, що у місті збирали ОСББ, щоб вони підготували необхідні документи. У результаті програма запрацювала у Харкові та області у квітні.

Більше подробиць про програму — за посиланням.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 13:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські ОСББ, житлові кооперативи та управителі масово приєднуються до урядової програми «СвітлоДім».".