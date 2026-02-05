«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові

Держпрограма «СвітлоДім», яка передбачає надання ОСББ та керуючим компаніям від 100 до 300 тисяч гривень на обладнання для енергоавтономності багатоквартирних будинків, має діяти у всіх регіонах, а не лише на Київщині.

Таке переконання мер Ігор Терехов висловив журналістам у ході Форуму прифронтових міст та громад.

Як раніше повідомляли у Мінрозвитку, програма «СвітлоДім» діятиме у громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. На питання кореспондентки МГ «Об’єктив», чи виконана в Харкові ця вимога, мер відповів, що «сьогодні практично всі території та громади підпадають під те, що є надзвичайною ситуацією».

“Бо коли вводять не тільки планові, а й аварійні обмеження електропостачання, то це є надзвичайною ситуацією. У Києві діє ця програма. У Харкові, у Миколаєві, у Дніпрі, в Одесі ця програма не діє. Чому вона не діє? Я розумію, що ми всі в рівних умовах. Ми всі в одному човні. Ми всі потерпаємо від обстрілів. Ми всі намагаємось, щоб наші люди жили, попри все, в гарних умовах. Виявляється так, що в Києві діє програма, в Харкові вона не діє, в інших містах вона не діє, а люди ж ті ж самі. ОСББ ті ж самі, управляючі компанії ті ж самі. Це неможливо сьогодні. Ми потребуємо, щоб усі ми знаходилися в рівних умовах”, – обурився Терехов.

Мер уточнив, що згідно з умовами програми на будинки комунальної форми власності вона не поширюватиметься. Це зона відповідальності міськради.

“Податок на генератор дуже важкий і для підприємців, – продовжив Терехов. – Бо коли немає електропостачання, людина, яка хоче працювати, заробляти кошти, вона вмикає генератор. Заправити – кошти великі, обслуговувати – кошти великі. Тобто це складова собівартості чи то послуг, чи то товару. І сьогодні, як на мене, держава повинна компенсувати це підприємствам”.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що через наслідки російських обстрілів та морози в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – його зафіксують юридично. Також президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час НС – її можуть скасувати для частини міст та громад, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас підготовку Харкова до зими Зеленський навів як позитивний приклад.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 21 січня заявив, що підстав для оголошення надзвичайної ситуації в енергосистемі Харківської області наразі немає.