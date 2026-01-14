Live

НС в енергетиці: Зеленський навів як приклад підготовку до зими Харкова 📹

Політика 20:30   14.01.2026
Олена Нагорна
НС в енергетиці: Зеленський навів як приклад підготовку до зими Харкова 📹 Скриншот

Подробиці щодо запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України президент повідомив у вечірньому зверненні. Він уточнив: на час НС комендантську годину можуть прибрати для частини міст і громад, де дозволяє безпекова ситуація. Відповідні пропозиції мають надати урядовці.

Водночас підготовку Харкова до зими президент навів як позитивний приклад.

«Особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, іще деякі інші наші міста й регіони. Бачимо, як багато зроблено, зокрема, в Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями не бачу інтенсивності – треба зараз це все терміново виправляти. Повинні бути рішення”, – наголосив президент.

Відео: Zelenskiy / Official

Призначений сьогодні на посаду міністра енергетики Денис Шмигаль отримав завдання – впоратися з НС, що склалася в енергетиці через російські удари та морози.

“Юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, це дасть більше можливостей. Кабмін максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії. Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості. В Києві та інших містах має бути більше пунктів підтримки людей – пунктів незламності”, – додав президент.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі, що провів нараду щодо ситуації в енергетиці. Він заявив, що загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час морозів.

Автор: Олена Нагорна
