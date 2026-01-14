Правила комендантської години можуть переглянути на час морозів – Зеленський
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час “надзвичайно холодної погоди”. Загалом в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації.
Про це глава держави повідомив за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.
“У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі. В Києві має бути збільшена кількість пунктів незламності та проведена перевірка наявних. Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації”, – поінформував Зеленський.
Він констатував, що наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати цілодобово для відновлення постачання електрики та опалення.
“Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України”, – повідомив президент.
За його словами, урядовці мають активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Також Україна працюватиме задля збільшення обсягу імпорту електрики.
Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2026 в 19:40