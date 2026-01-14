Правила комендантского часа могут пересмотреть на время морозов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа на время «чрезвычайно холодной погоды». В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

«У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме. В Киеве должно быть увеличено количество пунктов несокрушимости и проведена проверка имеющихся. Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации», – сообщил Зеленский.

Он констатировал, что последствия российских ударов и ухудшения погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы и ГСЧС продолжают работать круглосуточно для восстановления подачи электричества и отопления.

«В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и громад в таких условиях, а также решению практических вопросов назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины», — сообщил президент.

По его словам, чиновники должны активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Также Украина будет работать над увеличением объема импорта электричества.