Зеленский вручил орден Терехову и награду «Город-герой» Купянску (видео)

Политика 19:34   09.04.2026
Елена Нагорная
Орден «За мужество» II степени вручил президент Владимир Зеленский 9 апреля мэру Харькова Игорю Терехову.

Церемония награждения состоялась в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский вручил государственные награды — ордена «За заслуги» I, II и III степеней, а также ордена княгини Ольги II и III степеней — представителям органов местного самоуправления и военных администраций.

Также президент вручил почетные отличия «Город-герой Украины» городам, которым присвоил это звание еще 30 сентября 2025 года.

Среди отмеченных — города Донетчины: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск. В Запорожской области это Гуляйполе и Орехов, в Днепропетровской — Марганец, Никополь и Павлоград, в Хмельницкой — Староконстантинов, в Сумской — Сумы и Тростянец. В Харьковской области — Купянск, который остается в зоне активных боевых действий и находится под постоянными российскими обстрелами.

«Город-герой Украины Купянск» — эту высокую награду наш город сегодня имел честь получить от имени всех жителей громады из рук президента. Наш непокоренный, несокрушимый, украинский Купянск с первых дней полномасштабного вторжения подвергся тяжелым испытаниям. Он пережил оккупацию и дождался освобождения, став синонимом сопротивления и непокоренности», — прокомментировал мэр Андрей Беседин.

Напомним, Зеленский учредил почетное отличие «Город-герой Украины» 6 марта 2022 года и присвоил его Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону и Чернигову, 24 марта 2022 года — Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке, а 30 сентября 2025 года — еще 16 городам в семи областях. Всего уже 26 украинских городов имеют такое звание.

  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 19:34;

