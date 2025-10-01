Купянск получил звание города-героя – Зеленский (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил городу Купянск в Харьковской области звание «Город-герой Украины». Об этом он сообщил 1 октября.
«Сегодня, в День защитников, на Покрову, мы в Украине отмечаем каждого, кто присоединился к защите нашего государства, кто свои усилия прилагает, чтобы всей стране удалось. И правильно именно сегодня отметить так же и наши громады в Украине, те наши города, которые очень часто берут на себя больше всего в защите, устойчивости. Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покрову, мы отмечаем еще города-герои. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые находятся на защите всего нашего государства – в полном смысле этих слов», — сказал Зеленский.
Президент отметил, что в Купянске сейчас особенно сложно, там продолжаются боевые действия, оно страдает от российской подлости и жестокости.
«Но, которое защищают действительно героичные наши люди, которое героично закрывает Харьковщину от России», — отметил Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский
Напомним, в 2022 году звание «Город-герой Украины» получил Харьков. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Это отличие присвоили из-за подвига, массового героизма и устойчивости граждан в защите города во время отпора российской агрессии.
Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 12:29
