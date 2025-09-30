Купянск закрыт. Что происходит в городе, рассказал Синегубов (видео)

В Купянске украинские военные делают все возможное, чтобы по максимуму уничтожить врага, пытающегося проникнуть в город и штурмовать позиции СОУ.

«Над этим трудятся все силы. Не будем раскрывать детали этой операции, думаю, что Генштаб сообщит об этом всем в свое время. Однако должны делать все возможное, чтобы удержать по тому направлению врага. Потому что он выбрал это направление для себя как приоритетное. У врага продвижений по тому направлению нет», — подчеркнул глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее МГ «Объектив» сообщало, что Купянск закрыт для въезда любого, кроме украинских военных. Об этом информировал начальник ГВА Андрей Беседин в эфире «Суспільного». При этом в городе остается около 680 человек. У них нет и не будет отопления и электричества, почти нет связи. Эвакуацию из Купянска проводили больше года, однако часть жителей категорически от нее отказалась. Теперь у них осталось только два варианта: выходить за пределы города пешком или же обратиться за помощью к украинским военным. Эвакуация еще возможна, но это уже критическая точка, предупредил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.