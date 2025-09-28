Live
  • Вс 28.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹

Фронт 10:54   28.09.2025
Оксана Горун
Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин 28 сентября в эфире «Суспільного» рассказал, что происходит в городе Купянск на Харьковщине и сколько там остается гражданских.

«К сожалению, сегодня Купянск – это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб. Единственные, кто туда могут заехать, это наши военные, поэтому эвакуация, к сожалению, максимально усложнена. И единственный сейчас способ уехать – это выйти из пешком за территорию Купянска, и там уже наши службы — волонтеры, ГСЧС, полиция — заберут и отвезут в более безопасное место, или обратиться к военным, и те обязательно помогут», — сказал Беседин.

По его данным, сейчас в правобережной части Купянска остается 680 жителей, на территории всей громады — 1640 гражданских. Угроза их жизни — ежесекундная.

Видео: Суспільне

«Ситуация критическая. Враг все-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе. Сейчас проходит контрдиверсионная операция. Наши специальные службы, специальные подразделения производят зачистку города, проходят каждый сантиметр города, каждый дом, каждый подъезд, каждый подвал – и бьют врага, выбивают врага для того, чтобы сделать невозможным ему закрепиться непосредственно в городе Купянск», — пояснил начальник ГВА.

Читайте также: «Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»

Отметим, в течение недели официальные источники заявляли, что в Купянске нет территорий, которые бы полностью контролировал враг. В то же время российские диверсанты «рассеялись» по городу, переодевались в гражданское и пиксель ВСУ, прятались в многоэтажках и подвалах. Силы обороны проводят зачистку.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Уже четверо погибших в Киеве, в области снесли целую улицу (обновлено, видео)
Уже четверо погибших в Киеве, в области снесли целую улицу (обновлено, видео)
28.09.2025, 10:16
Новости Харькова — главное 28 сентября: пострадавший в области, ночной налет
Новости Харькова — главное 28 сентября: пострадавший в области, ночной налет
28.09.2025, 11:05
Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹
Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹
28.09.2025, 10:54
Мужчина пострадал на Харьковщине: чем атаковали регион за сутки — Синегубов
Мужчина пострадал на Харьковщине: чем атаковали регион за сутки — Синегубов
28.09.2025, 08:38
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
28.09.2025, 06:00
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
26.09.2025, 14:30

Новости по теме:

23.09.2025
Беседин: вся территория Купянска – под контролем ВСУ, город зачищают от ДРГ
18.09.2025
Автоматическое оружие уже достает до Купянска, что происходит в городе (видео)
14.09.2025
Главные события в Харькове и области 14 сентября: итоги дня
14.09.2025
Почему из Купянска принудительно не могут вывезти жителей, объяснил Беседин
13.09.2025
Флаги РФ в Купянске могут разворачивать «ждуны» — начальник ГВА Беседин

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2025 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин 28 сентября в эфире «Суспільного» рассказал, что происходит в городе Купянск на Харьковщине и сколько там остается гражданских".