Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин 28 сентября в эфире «Суспільного» рассказал, что происходит в городе Купянск на Харьковщине и сколько там остается гражданских.

«К сожалению, сегодня Купянск – это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб. Единственные, кто туда могут заехать, это наши военные, поэтому эвакуация, к сожалению, максимально усложнена. И единственный сейчас способ уехать – это выйти из пешком за территорию Купянска, и там уже наши службы — волонтеры, ГСЧС, полиция — заберут и отвезут в более безопасное место, или обратиться к военным, и те обязательно помогут», — сказал Беседин.

По его данным, сейчас в правобережной части Купянска остается 680 жителей, на территории всей громады — 1640 гражданских. Угроза их жизни — ежесекундная.

Видео: Суспільне

«Ситуация критическая. Враг все-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе. Сейчас проходит контрдиверсионная операция. Наши специальные службы, специальные подразделения производят зачистку города, проходят каждый сантиметр города, каждый дом, каждый подъезд, каждый подвал – и бьют врага, выбивают врага для того, чтобы сделать невозможным ему закрепиться непосредственно в городе Купянск», — пояснил начальник ГВА.

Отметим, в течение недели официальные источники заявляли, что в Купянске нет территорий, которые бы полностью контролировал враг. В то же время российские диверсанты «рассеялись» по городу, переодевались в гражданское и пиксель ВСУ, прятались в многоэтажках и подвалах. Силы обороны проводят зачистку.