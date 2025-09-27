Стартовал «сезон БпЛА» в Харькове, прогнозы на зиму – обзор фронта

Враг возобновил удары по энергетике Харькова. Дневные налеты «Шахедов»: россияне испытывают ПВО и «парализуют» город тревогами. Переживет ли Харьков зиму: сдержанный оптимизм экспертов. В Купянске стабилизируется ситуация. ДРГ врага играют в «прятки». Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронт

Вдвое сократилось среднесуточное количество боев на Купянском направлении на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. Со снижением активности врага исчезли и ежедневные сообщения аналитиков DeepState о продвижении оккупантов. Последний раз карту фронта на Харьковщине меняли 19 сентября. По сообщениям военных администраций и спикеров Сил обороны, в Купянске идет контрдиверсионная операция. Официальные источники отрицают сведения о контроле врагом любых кварталов города.

<br />

Дневные «Шахеды» VS ПВО

Российские «Шахеды» значительно активизировались в небе над Харьковом после наблюдавшегося в начале сентября затишья. Террористы испытывают разные тактики. В течение предыдущей недели ударные БпЛА в большинстве своем кружили над городом днем, вызывая длительные воздушные тревоги. Так парализовали работу государственных и логистических сервисов и банков. Малый бизнес, ориентированный на почтовые отправления, жаловался на невозможность своевременно выполнять заказ. Дневные полеты не являлись локальной случайностью. Их наблюдали и в других крупных городах Украины.

«Великие города, такие промышленные, мощные города – они наши крупные форпосты в этой обороне, которую мы ведем во время нынешней российско-украинской войны. Поэтому это попытка максимально ударить, в том числе и по экономическим возможностям наших регионов. В частности, речь идет и об Одессе, и Запорожье, и Харькове, и Днепре, то есть все такие крупные города, где они могут и вносят огромный вклад в нашу экономику, и, собственно, работают на оборону. Поэтому такой террор, вы видите, он продолжается, и, еще раз скажу, враг испытывает новые тактики. Главная из них – это то, что в течение дня по несколько ударных БпЛА запускают, соответственно, и держат в напряжении систему противовоздушной обороны», — рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Изменения тактик врага кажется «нащупыванием» слабых мест в противовоздушной обороне для последующих систематических действий.

«Мы анализируем каждый удар, анализируем ежесуточно, круглосуточно удары врага. И наш анализ свидетельствует о том, что даже «Шахедами» они пытаются обойти наши мобильные огневые группы. Когда я говорю МОГ это не только мобильные огневые группы на базе пулеметов. Это совершенно разные средства поражения. И они пытаются их обходить, они также анализируют и четко понимают, что мы усиливаемся фактически каждый день, работая и анализируя их стратегию, их удары. Просто назову пример. Был случай, когда через воздушное пространство над городом Харьковом пролетало более 160 «Шахедов». И нашим силам удалось поразить более 40: часть из них потеряна локационно, часть подавлена ​​РЭБ», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Охота на энергетику

Несмотря на активное развитие дроновой ПВО и сбивание в небе, которые регулярно слышат в разных частях Харькова и пригорода, массированные воздушные атаки врага достигают цели. На этой неделе россияне перешли от дневного психологического давления к давней любимой тактике – ночным ударам по энергетике. Массированный налет вечером 23 сентября отправил Харьков в несколько секундный блекаут, а один из районов оставил без света на несколько суток.

«Прежде всего, были повреждены трансформаторные подстанции, заживлявшие районы города Харькова. Так, возникли перебои с электроснабжением, кроме того, было отключено 80 тысяч абонентов в городе Харькове. Мы не можем знать планы нашего врага, но мы должны быть готовы к разным сценариям. Я не хочу, чтобы была паника, потому что знаете, каждый раз накануне отопительного сезона появляются такие слухи. Будем рассчитывать на разные сценарии, потому что у нас есть несколько планов на всякий случай», — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сдержанный оптимизм по поводу перспектив Харькова на зиму в интервью МГ «Объектив» выразил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Эксперт отметил, что в городе провели большую работу, чтобы обеспечить людей теплом, и она дает результаты. Есть опыт резервных подключений и быстрое восстановление объектов энергоснабжения. Харченко считает, что и эту зиму Харьков пройдет. Хотя россияне, конечно, постараются дестабилизировать ситуацию. Так что подготовиться к вероятным перебоям в электроснабжении рекомендуют и жителям города, и бизнеса.

«Дай Бог, что этого не будет, но все же я предлагаю готовиться к худшему сценарию. Достать павербанки, зарядные станции, проверить генераторы, чтобы оно все в рабочем состоянии было и при необходимости можно было быстро восстанавливать свою деятельность и продолжать работать», — надеется президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Прятки» в Купянске

Ситуация в Купянске, которая казалась едва ли не критической неделю назад, похоже стабилизируется. Официальные источники утверждают, что полностью контролируемых врагом кварталов в принципе нет.

«То, что они забираются с севера и лезут в центр города – это правда, такой у них план. Удается им там закрепиться – дай Бог, что обычно нет. Хотя очень стараются и пытаются цепляться за каждый дом. Но здесь ситуация следующая. Может быть так, что они за один дом зацепились, а в следующих за ним их нет, потому что их там или выбили, или кто-то просто пробежал вперед. Поэтому, честно говоря, просто трудно нарисовать какую-то конкретную карту», ​​- рассказал спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.

«Вся территория города Купянска, территория Купянской громады находится под полным контролем Сил обороны Украины. Вооруженными силами Украины действительно в Купянске проводятся контртеррористические мероприятия, контрдиверсионные мероприятия, выявляются остатки диверсионно-разведывательных групп, которые проникали в город, в том числе с нарушением правил и обычаев войны, переодеваясь в гражданскую одежду. Большое количество уничтожено, большое количество взято в плен», — заявил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Силы обороны принимают меры по выявлению таких групп, которые маскируются под гражданское население, одевая на себя гражданскую одежду, которые маскируются под форму ВСУ, то есть под пиксельную форму, а также на долгое время заняли наблюдательные позиции и стараются себя не проявлять. Прочесывается квартал за кварталом», – рассказал командир полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

После того, как врагу перерезали относительно безопасный путь продвижения на окраине Купянской подземной трубой газопровода, по словам Федоренко, оккупанты более активно стали переправляться через Оскол на плавсредствах. Силы обороны обнаруживают и уничтожают оккупантов и на берегу, и на переправах. Однако пока нельзя говорить об исчерпании у них резервов. Поэтому вокруг Купянска идут тяжелые бои, но ситуация в целом стабилизировалась.