Дневные налеты «Шахедов» на большие города: зачем РФ изменила тактику (видео)
Армия РФ начала пробует новую тактику обстрелов. Теперь, в частности, БпЛА типа «Шахед» могут атаковать города не только поздно вечером или ночью, но и днем, рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире «Еспресо».
«Я думаю, что на всей территории Украины видим такие моменты уже возникают. То есть в течение дня запускают несколько ударных БпЛА, пытаются истощать нашу систему ПВО, атаковать нашу критическую, промышленную инфраструктуру. Все прекрасно понимают, что большие города, промышленные, мощные — наши крупные форпосты обороны, которую мы ведем во время нынешней российско-украинской войны. Поэтому это попытка максимально ударить, в том числе и по экономическим возможностям наших регионов. В частности, речь идет и об Одессе, и Запорожье, и Харькове, и Днепре, то есть все такие большие города, где они могут и вносят огромный вклад в нашу экономику, и, собственно, работают на оборону. Поэтому такой террор, он продолжается, и, еще раз скажу, враг испытывает новые тактики. Главная из них – это то, что в течение дня по несколько ударных БпЛА запускают и держат в напряжении систему противовоздушной обороны», — объяснил Братчук.
Видео: «Еспресо»
Отметим, что на прошлой неделе «Шахед» ударил по зданию фармацевтического университета в Харькове около 11:00. Тогда начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить.
А 18 числа пять БпЛА типа «Молния» попали по неработающему гражданскому предприятию в Новобаварском районе. Атака проходила в период с 16:00 до 16:20.
Уже через несколько дней, 20 сентября, вражеские БпЛА Воздушные силы ВСУ начали фиксировать в Харьковской области около 15:00.
Уже в 15:43 мониторинговые каналы сообщали об угрозе «Шахедов» для Харькова.
24 сентября 2025 в 14:24
