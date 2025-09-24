Live
  • Ср 24.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.8

Дневные налеты «Шахедов» на большие города: зачем РФ изменила тактику (видео)

Происшествия 14:24   24.09.2025
Виктория Яковенко
Дневные налеты «Шахедов» на большие города: зачем РФ изменила тактику (видео) Фото: turbosquid.com

Армия РФ начала пробует новую тактику обстрелов. Теперь, в частности, БпЛА типа «Шахед» могут атаковать города не только поздно вечером или ночью, но и днем, рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире «Еспресо».

«Я думаю, что на всей территории Украины видим такие моменты уже возникают. То есть в течение дня запускают несколько ударных БпЛА, пытаются истощать нашу систему ПВО, атаковать нашу критическую, промышленную инфраструктуру. Все прекрасно понимают, что большие города, промышленные, мощные — наши крупные форпосты обороны, которую мы ведем во время нынешней российско-украинской войны. Поэтому это попытка максимально ударить, в том числе и по экономическим возможностям наших регионов. В частности, речь идет и об Одессе, и Запорожье, и Харькове, и Днепре, то есть все такие большие города, где они могут и вносят огромный вклад в нашу экономику, и, собственно, работают на оборону. Поэтому такой террор, он продолжается, и, еще раз скажу, враг испытывает новые тактики. Главная из них – это то, что в течение дня по несколько ударных БпЛА запускают и держат в напряжении систему противовоздушной обороны», — объяснил Братчук.

Видео: «Еспресо»

Отметим, что на прошлой неделе «Шахед» ударил по зданию фармацевтического университета в Харькове около 11:00. Тогда начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: был налет нескольких БпЛА, часть удалось сбить.

А 18 числа пять БпЛА типа «Молния» попали по неработающему гражданскому предприятию в Новобаварском районе. Атака проходила в период с 16:00 до 16:20.

Уже через несколько дней, 20 сентября, вражеские БпЛА Воздушные силы ВСУ начали фиксировать в Харьковской области около 15:00.

Уже в 15:43 мониторинговые каналы сообщали об угрозе «Шахедов» для Харькова.

Читайте также: Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 24 сентября: часть города без света, пожары
Новости Харькова — главное 24 сентября: часть города без света, пожары
24.09.2025, 14:57
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы (дополнено)
24.09.2025, 14:11
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53
О чем договорился Терехов с мэром Нюрнберга
О чем договорился Терехов с мэром Нюрнберга
24.09.2025, 10:35
Ситуация на Купянщине не безнадежна? Чем обеспокоен противник
Ситуация на Купянщине не безнадежна? Чем обеспокоен противник
24.09.2025, 13:06
Офлайн-обучение в 30 км от РФ: где достраивают укрытие на Харьковщине (фото)
Офлайн-обучение в 30 км от РФ: где достраивают укрытие на Харьковщине (фото)
24.09.2025, 14:53

Новости по теме:

24.09.2025
Где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ
22.09.2025
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов уточнил, где ударила ракета (дополнено)
10.09.2025
Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять — Зеленский
10.09.2025
Россия атаковала Польшу БпЛА: Туск проинформировал НАТО
07.09.2025
Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Дневные налеты «Шахедов» на большие города: зачем РФ изменила тактику (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ начала пробует новую тактику обстрелов. Теперь, в частности, БпЛА типа «Шахед» могут атаковать города не только поздно вечером или ночью, но и днем".