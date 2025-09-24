Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы

Об изменениях в движении общественного транспорта в Харькове сообщили в горсовете.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проблемами энергоснабжения в результате вражеских ударов по Харькову», – передают в пресс-службе мэрии.

В связи с этим трамваи и троллейбусы в городе курсируют так:

трамваи №1 и 12: не курсируют, вместо них работают автобусы;

трамвай №20: от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Ул. Европейская»;

троллейбус №2 (часть 1): разворотный круг «Пр. Жуковского» — пл. Конституции (через ул. Академика Проскуры, Харьковское шоссе, ул. Сумскую);

троллейбус №2 (часть 2): разворотный круг «Пр. Жуковского» — разворотный круг «Пр. Победы» (через ул. Академика Проскуры, Харьковское шоссе, ул. Деревянко, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы).

На участке от железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский» до ул. Европейской вместо трамваев работают автобусы.