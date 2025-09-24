Из-за обстрелов в Харькове по-новому ездят трамваи и троллейбусы
Об изменениях в движении общественного транспорта в Харькове сообщили в горсовете.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проблемами энергоснабжения в результате вражеских ударов по Харькову», – передают в пресс-службе мэрии.
В связи с этим трамваи и троллейбусы в городе курсируют так:
трамваи №1 и 12: не курсируют, вместо них работают автобусы;
трамвай №20: от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Ул. Европейская»;
троллейбус №2 (часть 1): разворотный круг «Пр. Жуковского» — пл. Конституции (через ул. Академика Проскуры, Харьковское шоссе, ул. Сумскую);
троллейбус №2 (часть 2): разворотный круг «Пр. Жуковского» — разворотный круг «Пр. Победы» (через ул. Академика Проскуры, Харьковское шоссе, ул. Деревянко, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы).
На участке от железнодорожного вокзала «Харьков-Пассажирский» до ул. Европейской вместо трамваев работают автобусы.
Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском, и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.
Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове могут быть проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта в результате ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры.
Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» усточнили, что временно без света осталось около 80 тысяч точек учета бытовых и юридических абонентов в Холодногорском районе. Территория обесточивания по периметру ограничена улицами Большая Панасовская, Евгения Котляра, Нежинская, Сериковская, Бориса Шрамко. После того, как обстрелы прекратились и появилась возможность восстанавливать разрушенное в безопасности, энергетики приступили к работе. Так со светом уже более 50 тысяч абонентов.
