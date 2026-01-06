На Харьковщине задерживаются пригородные поезда – детали

О задержках электричек на Харьковщине проинформировали в АТ «Укрзалізниця».

Согласно сообщению, поезда в области будут ехать следующим образом:

из-за опоздания поезда №6272 Ароматная – Лозовая задержится поезд №6825/6815 Харьков-Пассажирский – Лозовая – Гусаровка.

Ориентировочно 20 минут ожидаем пассажиров для пересадки в Лозовой.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что утром 6 января по Харькову и области ожидается туман, видимость составит до 200-500 метров. Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. Ранее синоптики по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине во вторник, 6 января. Утром и днем ​​ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с и гололед. Дорожные службы будут работать в усиленном режиме. По их информации, около 6:00 начнется снег, затем он перейдет в ледяной дождь и далее в дождь. Осадки прогнозируют до 18:00.