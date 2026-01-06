На Харківщині затримуються приміські поїзди – деталі

Про затримки електричок на Харківщині поінформували в АТ “Укрзалізниця”.

Згідно з повідомленням, поїзди в області їхатимуть таким чином:

Через запізнення поїзда №6272 Ароматна – Лозова затримається поїзд №6825/6815 Харків-Пасажирський – Лозова – Гусарівка.

Орієнтовно 20 хвилин очікуємо пасажирів для пересадки в Лозовій.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вранці 6 січня по Харкову та області очікується туман, видимість становитиме до 200-500 метрів. Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпеки (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології. Раніше синоптики з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у вівторок, 6 січня. Вранці та вдень очікуються пориви вітру до 15-20 м/с та ожеледиця. Дорожні служби працюватимуть у посиленому режимі. За їхньою інформацією, близько 6:00 почнеться сніг, потім він перейде в крижаний дощ і далі в дощ. Опади прогнозують до 18:00.