У Харкові до понеділка перекрили дороги – транспорт курсує по-новому
Фото: ХМР
З 09:00 4 грудня до 16:00 8 грудня в Харкові перекрили рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті площі Захисників України та вулиці Олега Громадського, повідомили у пресслужбі мерії.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з ремонту трамвайного переїзду”, – передають у мерії.
Об’їхати перекриту ділянку дороги водії можуть прилеглими вулицями: пр. Героїв Харкова, пл. Захисників України, вул. Богдана Хмельницького та іншим.
У зв’язку з цим, низка автобусів курсуватиме за зміненими маршрутами:
- №32 (у напрямку до пр. Дзюби): ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Силікатна – вул. Свистунівська – вул. Іллі Коваля – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби;у напрямку до ст. м. «Захисників України»: за своїм основним маршрутом;
- №260 (у напрямку до ст. Основа): ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – ст. Основа;у напрямку до ст. м. «Захисників України»: за своїм основним маршрутом.
Крім того, з 9:00 до 16:00 4-7 грудня буде припинено рух трамваїв на майдані Захисників України та вул. Молочній, на ділянці від пр. Героїв Харкова до вул. Георгія Тарасенка. В цей період трамваї курсуватимуть так:
- №5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;
- №27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
