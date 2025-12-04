Live

У Харкові до понеділка перекрили дороги – транспорт курсує по-новому

Суспільство 09:55   04.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові до понеділка перекрили дороги – транспорт курсує по-новому Фото: ХМР

З 09:00 4 грудня до 16:00 8 грудня в Харкові перекрили рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті площі Захисників України та вулиці Олега Громадського, повідомили у пресслужбі мерії. 

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням робіт з ремонту трамвайного переїзду”, – передають у мерії.

Об’їхати перекриту ділянку дороги водії можуть прилеглими вулицями: пр. Героїв Харкова, пл. Захисників України, вул. Богдана Хмельницького та іншим.

У зв’язку з цим, низка автобусів курсуватиме за зміненими маршрутами:

  • №32 (у напрямку до пр. Дзюби): ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Силікатна – вул. Свистунівська – вул. Іллі Коваля – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби;
    у напрямку до ст. м. «Захисників України»: за своїм основним маршрутом;
  • №260 (у напрямку до ст. Основа): ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – ст. Основа;
    у напрямку до ст. м. «Захисників України»: за своїм основним маршрутом.
Крім того, з 9:00 до 16:00 4-7 грудня буде припинено рух трамваїв на майдані Захисників України та вул. Молочній, на ділянці від пр. Героїв Харкова до вул. Георгія Тарасенка. В цей період трамваї курсуватимуть так:
  • №5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;
  • №27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Читайте також: Завтра у частині Новобаварського району відключать газ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові до понеділка перекрили дороги – транспорт курсує по-новому
У Харкові до понеділка перекрили дороги – транспорт курсує по-новому
04.12.2025, 09:55
Новини Харкова – головне 4 грудня: ЗСУ зачищають Синельникове, удари РФ
Новини Харкова – головне 4 грудня: ЗСУ зачищають Синельникове, удари РФ
04.12.2025, 08:52
Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині
Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині
04.12.2025, 07:20
Атакували ракетою: вибух прогримів у Харкові 3 грудня (оновлюється)
Атакували ракетою: вибух прогримів у Харкові 3 грудня (оновлюється)
03.12.2025, 20:48
Сьогодні 4 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 грудня 2025: яке свято та день в історії
04.12.2025, 06:00
Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні
Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні
04.12.2025, 07:59

Новини за темою:

29.10.2025
До 1 листопада в Харкові буде заборонений рух транспорту – де
29.10.2025
Сьогодні в Харкові два тролейбуси змінять маршрути
10.10.2025
З понеділка на два дні перекриють перехрестя у Харкові
24.09.2025
Через обстріли в Харкові по-новому їздять трамваї та тролейбуси (доповнено)
21.05.2025
На два дні перекриють рух транспорту на одній із центральних вулиць Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові до понеділка перекрили дороги – транспорт курсує по-новому», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2025 в 09:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 09:00 4 грудня до 16:00 8 грудня в Харкові перекрили рух транспорту через трамвайний переїзд ".