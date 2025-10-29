До 1 листопада в Харкові буде заборонений рух транспорту – де

Рух транспорту через окремий трамвайний переїзд на Салтівському шосе буде заборонено з 9:00 29 жовтня до 17:00 1 листопада, передають у пресслужбі міської ради.

Йдеться про ділянку в районі перехрестя з вул. Руслана Плоходька.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення ремонту трамвайного переїзду. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими територіями“, – уточнили в пресслужбі мерії.

Через ремонтні роботи 29 та 30 жовтня, з 9:00 до 17:00, трамваї не їздитимуть на Салтівському шосе, на ділянці від проспекту Тракторобудівників до розворотного кола «602 мікрорайон».

Цими днями трамваї курсуватимуть так:

№6 : розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе;

: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе; №8 : розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе;

: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе; №23: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе.

“На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №9: Салтівське шосе (602 мікрорайон) – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників (перехрестя Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників)”, – додали в міськраді.