До 1 листопада в Харкові буде заборонений рух транспорту – де
Рух транспорту через окремий трамвайний переїзд на Салтівському шосе буде заборонено з 9:00 29 жовтня до 17:00 1 листопада, передають у пресслужбі міської ради.
Йдеться про ділянку в районі перехрестя з вул. Руслана Плоходька.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення ремонту трамвайного переїзду. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими територіями“, – уточнили в пресслужбі мерії.
Через ремонтні роботи 29 та 30 жовтня, з 9:00 до 17:00, трамваї не їздитимуть на Салтівському шосе, на ділянці від проспекту Тракторобудівників до розворотного кола «602 мікрорайон».
Цими днями трамваї курсуватимуть так:
- №6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе;
- №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе;
- №23: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – перехрестя пр. Тракторобудівників та Салтівського шосе.
“На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №9: Салтівське шосе (602 мікрорайон) – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників (перехрестя Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників)”, – додали в міськраді.
Читайте також: Сьогодні у Харкові два тролейбуси змінять маршрути
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: движение транспорта, трамваї, транспорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «До 1 листопада в Харкові буде заборонений рух транспорту – де», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2025 в 10:15;