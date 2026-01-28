Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що деякі електрички сьогодні, 28 січня, змінили маршрути.

Так сьогодні тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6809 Близнюки – Гусарівка;

№6812 Гусарівка – Лозова.

Про оновлення інформації щодо руху цих електричок залізничники обіцяють розповісти пізніше. Тим часом деякі рейси на Харківщині та Дніпропетровщині затримуються:

поїзд №6503 Бірки – Лозова курсує від станції Златопіль із затримкою 24 хвилини;

поїзд №6414 Лозова – Харків-Пасажирський прямує від станції Златопіль +40 хвилин понад графік;

поїзд №6401 Харків-Пасажирський – Букіне курсує від станції Занки із затримкою 30 хвилин;

поїзд №6010 Пятихатки –Дніпро-Головний прямує від станції Вільногірськ із затримкою 40 хвилин.

“Причина затримки – пропуск пріоритетних поїздів. Вже в дорозі, перепрошуємо за очікування“, – додали залізничники.