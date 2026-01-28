Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що деякі електрички сьогодні, 28 січня, змінили маршрути.
Так сьогодні тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
- №6809 Близнюки – Гусарівка;
- №6812 Гусарівка – Лозова.
Про оновлення інформації щодо руху цих електричок залізничники обіцяють розповісти пізніше. Тим часом деякі рейси на Харківщині та Дніпропетровщині затримуються:
поїзд №6503 Бірки – Лозова курсує від станції Златопіль із затримкою 24 хвилини;
поїзд №6414 Лозова – Харків-Пасажирський прямує від станції Златопіль +40 хвилин понад графік;
поїзд №6401 Харків-Пасажирський – Букіне курсує від станції Занки із затримкою 30 хвилин;
поїзд №6010 Пятихатки –Дніпро-Головний прямує від станції Вільногірськ із затримкою 40 хвилин.
“Причина затримки – пропуск пріоритетних поїздів. Вже в дорозі, перепрошуємо за очікування“, – додали залізничники.
28 Січня 2026 в 07:43