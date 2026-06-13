Якою буде погода в неділю — прогноз по Харкову та області на 14 червня

У неділю, 14 червня, на Харківщині вночі місцями буде невеликий дощ та гроза. Вдень по місту та області – без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 13–15 градусів тепла, вдень – 22–24, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів зі знаком «плюс», удень – 21–26.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України Віра Балабух спрогнозувала, що найспекотнішим місяцем цього літа стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні.