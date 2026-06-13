Якою буде погода в неділю — прогноз по Харкову та області на 14 червня
У неділю, 14 червня, на Харківщині вночі місцями буде невеликий дощ та гроза. Вдень по місту та області – без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 13–15 градусів тепла, вдень – 22–24, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.
По області нічна температура становитиме 11–16 градусів зі знаком «плюс», удень – 21–26.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України Віра Балабух спрогнозувала, що найспекотнішим місяцем цього літа стане липень, а у червні можливий дефіцит опадів по всій Україні.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 19:00;