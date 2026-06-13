«Обчистив» дім, викрадав мобільні телефони у Харкові: підозрюваного знайшли

Правоохоронці викрили у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, вчинив низку злочинів у місті.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що фігурант проник до приватного будинку та викрав речі власниці, чим завдав їй матеріальної шкоди.

«Крім того, протягом квітня чоловік вчинив низку шахрайських дій за однаковою схемою. Під приводом необхідності здійснити телефонний дзвінок просив у громадян мобільні телефони, після чого зникав з ними та розпоряджався викраденим майном на власний розсуд», – встановили у поліції.

Копи підрахували, що загальна сума збитків становить понад 68 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями: крадіжка та шахрайство. Йому готуються обрати запобіжний захід. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше поліція повідомляла про шахрайську схему, яку провернув в одній із лікарень Харкова 38-річний пацієнт. Він потоваришував із сусідом по палаті та почав регулярно просити його телефон. Коли ж гаджет залишився без нагляду, увійшов у додаток банку та переказав кошти на свій рахунок.