Втерся в довіру та вкрав у знайомого у лікарні 45 тисяч грн: кого підозрюють

Події 11:47   04.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Втерся в довіру та вкрав у знайомого у лікарні 45 тисяч грн: кого підозрюють

В облуправлінні Нацполіції встановили, що 38-річний харків’янин проходив лікування у лікарні і саме там познайомився зі своєю майбутньою жертвою. Для реалізації задуманого – він спочатку втерся в його довіру.

Після цього імовірний шахрай почав регулярно просити у потерпілого телефон – нібито для власного користування. Однак коли гаджет залишився без нагляду – він увійшов у додаток банку та переказав кошти на свій рахунок. Як згодом встановило слідство, у потерпілого зникло 45 тисяч гривень.

Відомо, що підозрюваний уже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

За вказаними фактами слідчим відділу поліції № 2 ХРУП № 2 відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) КК України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочинів”, – зазначили у поліції.

Тепер чоловікові загрожує вісім років ув’язнення.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
