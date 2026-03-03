Live

За крадіжку кабелів із підвалу чоловік може “сісти” на вісім років

Події 09:23   03.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За крадіжку кабелів із підвалу чоловік може “сісти” на вісім років

Інцидент стався 1 березня, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. Підозру у крадіжці кабелів у Харкові отримав 44-річний чоловік.

За версією слідства, він побачив вікно у підвальному приміщенні біля свого будинку. Після чого видавив його, пробрався всередину, а ножем вирізав кабелі.

“Надалі зловмисник здав викрадене майно до пункту прийому металобрухту, чим завдав комунальному підприємству матеріальних збитків на суму понад 15 тисяч гривень. Раніше фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності за інший злочин та мав не зняту і не погашену судимість”, – зазначили копи.

За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та вручили ймовірному злодієві підозру. Тепер він може вирушити до в’язниці на вісім років.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
