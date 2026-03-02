Ховалися від евакуації – родина з дітьми потрапила під обстріл на Харківщині

Через обстріл батько загинув, дружину та старшу доньку тяжко поранено, у молодшої доньки – стрес, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Наразі прокуратура встановлює обставини перебування родини з дітьми у селі Новоосинове на Купʼянщині, яке належить до територій, де діє примусова евакуація дітей із батьками.

У лютому 2026 року росіяни вдарили КАБом по селу Новоосинове. Внаслідок атаки загинув 30-річний чоловік. Його дружина і 13-річна донька важко пораненні, а 7-річна донька зазнала гострої реакції на стрес.

«Суспільне Харків» повідомляє, що родина з двома дітьми переховувалася у Новоосиновому через те, що батько ухилявся від мобілізації.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини перебування родини на території зазначеного села, зокрема оцінюють дії та рішення батьків щодо забезпечення власної безпеки та безпеки дітей у складних і небезпечних умовах.

Усі зібрані факти та обставини проаналізують під час досудового розслідування.