Влаштував масштабне звалище посеред Харкова: підприємця судитимуть

Сміття на територію в приватному секторі Харкова (на Журавлівці) завозили вантажівками. Суму збитків державі через забруднення земель оцінили у 6 млн грн.

“Перед судом постане підприємець, який організував незаконний полігон для відходів у Харкові”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Накопичувати сміття чоловік вирішив просто посеред міста – в районі вулиці Бахмутської (вона знаходиться неподалік Журавлівського гідропарку).

“За даними слідства, у його приватній власності перебували дві земельні ділянки по вулиці Бахмутській (раніше — Омська). Проте він вирішив «розширитись» та самовільно захопив суміжну землю, що належить територіальній громаді міста. Надалі чоловік залучив знайомого підприємця, якому доручав контролювати доставку будівельних та побутових відходів на вказаних землях. Для транспортування сміття використовувалися вантажні автомобілі”, – зазначили прокурори.

Коли сміттєзвалище виявили й фахівці провели експертизи ґрунту, виявилося, що в ньому суттєво перевищена допустима концентрація цілої низки шкідливих і небезпечних речовин: азоту амонійного, нафтопродуктів, органічних сполук тощо. Збитки оцінили у понад 6 млн грн.

Справу підприємця передали до суду. Його звинувачують за двома статтями КК: за забруднення земель, а також самовільне зайняття земельної ділянки.

Підприємця, який завозив сміття на цю територію, вантажівками вже судять. За даними слідства, перетворення ділянок у приватному секторі на смітник відбувалося з початку 2019 по серпень 2021 року.