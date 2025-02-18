Достатньо фото або відео: у Харкові карають тих, хто незаконно викидає сміття
Уже чотирьох осіб притягнули до відповідальності від початку року в Харкові за порушення правил благоустрою – незаконне викидання сміття та створення стихійних звалищ.
У 2024 році у КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» склали 37 адміністративних протоколів, інформує пресслужба міськради.
За порушення правил благоустрою передбачені штрафи: 1360 гривень для громадян та 1700 гривень – для посадовців та підприємців. У разі несплати матеріали передаються до виконавчої служби, яка може накласти арешт на банківський рахунок порушника.
У КП “КВПВ” зазначили, що для винесення справи на розгляд комісії достатньо фото- або відеофіксації номера автомобіля в момент порушення. Цю інформацію можна передати до підприємства чи правоохоронних органів.
Комунальники нагадують підприємцям про необхідність укладання договорів на вивезення сміття.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 17:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже чотирьох осіб притягнули до відповідальності від початку року в Харкові за порушення правил благоустрою – незаконне викидання сміття та створення стихійних звалищ.".