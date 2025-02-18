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Достатньо фото або відео: у Харкові карають тих, хто незаконно викидає сміття

Суспільство 17:49   18.02.2025
Олена Нагорна
Достатньо фото або відео: у Харкові карають тих, хто незаконно викидає сміття Фото: Харківська міськрада

Уже чотирьох осіб притягнули до відповідальності від початку року в Харкові за порушення правил благоустрою – незаконне викидання сміття та створення стихійних звалищ.

У 2024 році у КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» склали 37 адміністративних протоколів, інформує пресслужба міськради.

За порушення правил благоустрою передбачені штрафи: 1360 гривень для громадян та 1700 гривень – для посадовців та підприємців. У разі несплати матеріали передаються до виконавчої служби, яка може накласти арешт на банківський рахунок порушника.

У КП “КВПВ” зазначили, що для винесення справи на розгляд комісії достатньо фото- або відеофіксації номера автомобіля в момент порушення. Цю інформацію можна передати до підприємства чи правоохоронних органів.

Комунальники нагадують підприємцям про необхідність укладання договорів на вивезення сміття.

Незаконний викид сміття
Фото: Харківська міськрада
Незаконний викид сміття
Фото: Харківська міськрада
Незаконний викид сміття
Фото: Харківська міськрада
Незаконний викид сміття
Фото: Харківська міськрада
Стихійне звалище в Харкові
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 17:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже чотирьох осіб притягнули до відповідальності від початку року в Харкові за порушення правил благоустрою – незаконне викидання сміття та створення стихійних звалищ.".