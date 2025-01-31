Скандал у Харкові: мешканці пошкодженого будинку не дають розбирати завали

Мешканці будинку на вул. Свободи, 11/13, добилися через суд відновлення будівлі. Але щойно роботи почалися, на місце викликали поліцію.

На подвір’ї будинку на вул. Свободи, 11/13, з’явилася будівельна техніка. Будівлю, яку спочатку хотіли знести, внесли до планів відновлення на 2025 рік. Цього мешканці домагалися протягом більш як двох років. Однак появі будівельників не зраділи та відразу зажадали зупинити роботи. У суті конфлікту розбирався кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Приїхала бригада, і вони не надали документи на демонтаж конструкції… За законодавством, не можна розбирати пошкоджені конструкції, якщо немає проєкту”, – пояснює суть претензій до робітників мешканка будинку Тетяна Шамаріна.

Вона висловила побоювання частини мешканців: “Що замість розборів завалів пошкоджених конструкцій в один “прекрасний” час ми прийдемо, і дома не буде – тобто відновлювати буде нічого. Тому ми вимагаємо, щоб все відповідало закону”.

Сусідка Тетяни Ніна каже: вранці на місце прибули представники фірми-підрядника – ПП “Паллада” та пояснили мешканцям, що в найближчі кілька днів прибиратимуть будівельне сміття. Однак у тому, що таке “будівельне сміття”, сторони не зійшлися.

“Приїхав ось цей ось кран і почав намагатися зняти конструкцію з квартири 25. На що ми сказали: “Покажіть нам проєкт”. Вони сказали, що “який там проєкт, це будівельне сміття, про що ви?” – переказує Ніна.

Побоюючись, що разом зі сміттям розберуть і сам будинок, люди викликали поліцію. Прибув на місце й директор ПП “Паллада” Олександр Лисецький.

Він запевнив: руйнувати вцілілу частину будинку ніхто не збирається. Але для того, щоб створити повноцінний проєкт реконструкції та розпочати будівельні роботи, спеціалістам необхідно прибрати аварійні конструкції, які можуть у будь-який момент завалитися, а також розібрати завали – щоб дістатися до пошкоджених перекриттів і з’ясувати, в якому стані вони реально перебувають. Лисецький уточнив: будівельники мають проєкт першочергових робіт – для внутрішнього користування. Однак це поки що не та документація, якої, проконсультувавшись із юристами, вимагають мешканці.

“Це дві різні речі. Проєкт демонтажу конструкцій для будівництва потім нової будівлі випускається в проєктній документації, яка підписується мною як керівником і потім на підставі цього оголошується тендер – і так далі. Зараз робиться проєкт внутрішній, мій, у мене є конструктори, які говорять: “Щоб зрозуміти, що тут, що ось із цією стіною… Вона триматиметься чи ні?” Ніхто не знає”, – пояснив директор фірми-підрядника.

Лисецький показав стурбованим жінкам план розбору завалів їхнього будинку, який мають здійснити робітники – в електронному вигляді. А також запевнив, що мети знищити будівлю немає.

“Ніхто не збирається тут нічого руйнувати з того, що стоїть у нормальному вигляді. Хочете? Можна зруйнувати його. Але навіщо? Ми не хочемо його руйнувати. Але це треба прибрати. Це стояти не буде. Там нові плити потрібно класти. Армовані пояси треба робити”, – пояснив Лисецький і попередив: якщо мешканці наполягатимуть виключно на прибиранні будівельного сміття у дворі, то після доби таких робіт підрядники поїдуть. Почати відновлення та створити необхідну проєктну документацію, не розібравши завали, неможливо.

Нагадаємо, будинок на вул. Свободи, 11/13, серйозно постраждав від ракетного удару у вересні 2022 року. Обласна комісія з ТЕБ та НС, на підставі даних мерії, ухвалила рішення знести будівлю. Проте місцеві жителі запідозрили, що так просто хочуть звільнити “золоте місце” у центрі міста та віддати його під комерційну забудову. Люди замовили незалежну експертизу, яка довела: п’ятиповерхівку можна відновити. Після масштабного резонансу, повторної експертизи та рішення суду мерія звернулася до комісії з ТЕБ та НС із проханням скасувати рішення про знесення. При цьому мер Харкова Ігор Терехов прокоментував: технічна можливість відновити будівлю є, але потрібна “економічна експертиза”. У грудні 2024 року, відповідаючи на запит МГ “Об’єктив”, Департамент з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міськради повідомив: будинок включений до плану відновлення на 2025 рік.