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«Невігластво» – мовний омбудсмен про деколонізаційний скандал на Харківщині

Суспільство 16:52   22.11.2024
Вікторія Яковенко
«Невігластво» – мовний омбудсмен про деколонізаційний скандал на Харківщині

Деколонізаційний скандал у Малоданилівській громаді набирає обертів. Щодо цього висловився й уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Хто ті депутати місцевих громад, яких не влаштовують імена закатованих радянським режимом світочів української літератури? Мені стало відомо про те, що вчора, на День Гідності та Свободи, депутати Малоданилівської селищної ради всупереч законодавству, нормативно-правовим актам і здоровому глузду перейменували вулицю видатного українського поета Олександра Олеся на вулицю Затишну. Рішення – на сайті громади. Вважаю, що це рішення позачергової сесії – демонстративне свідчення відвертого перевищення повноважень депутатів громади, а також її «селЕщного голови», який мав зупинити це невігластво, а, відверто кажучи, шкідництво, що суперечить національним інтересам», – написав Кремінь у мережі «Фейсбук».

Він зазначив: сподівається, що ХОВА оперативно відреагує на таке рішення. Та підкреслив, що «не дамо спаплюжити імʼя світоча національної культури».

скандал на Харьковщина
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Тим часом, під вчорашнім дописом голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова, де він прокоментував ситуацію та пояснив, що «звинувачення у ляпасі на адресу голови ХОВА Олега Синєгубова – безпідставні», – вже понад 300 коментарів.

Серед них – від імені адміністратора чата в телеграм-каналі Гололобова написано «в цьому чаті дуже багато тих, хто жодного відношення немає до Малоданилівської громади, але має велику любов до Олександра Олеся. Об’єднуйтесь, зберіть з власних коштів та вшануйте цю постать пам’ятником. Обіцяю, розглянемо це питання, знайдемо місце, де його вшанувати».

скандал на Харьковщине
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Нагадаємо, Малоданилівська громада перейменувала вулиці, які лише нещодавно отримали нові назви. Голова ТГ Олександр Гололобов назвав деякі попередні рішення топонімічної групи при ХОВА «помилками». Дії керівництва громади історикиня Марія Тахтаулова схарактеризувала як «ляпас в адресу пана Синєгубова». На ці слова відреагував Гололобов, пояснивши «звинувачення у ляпасі на адресу голови ХОВА Олега Синєгубова – безпідставні».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деколонізаційний скандал у Малоданилівській громаді набирає обертів. Щодо цього висловився й уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.".