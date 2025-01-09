Порушення мовного закону: Харківська область посіла третє місце
У 2024-му на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2314 звернень про порушення мовного закону, з них 191 – з Харківщини.
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його даними, порівняно з 2023-м роком українці зверталися трохи менше.
«Це – не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні. Зважаючи на виявлені факти порушень у сфері інтернету, обслуговуванні та вивісках, кількість накладених на порушників санкцій зростає», – зазначив мовний омбудсмен.
Кремінь зазначив, найбільше скарг про порушення мовного закону зареєстрували в столиці – 902 звернення, на другому місці Одеська область – там 429, Харківщина – на третьому.
Найбільше порушень стосувалися: відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайт – 671, обслуговування – 367, мови зовнішньої реклами та вивісок – 325, сфери освіти – 165, інформації про товари та послуги – 131, сфери охорони здоров’я – 109, сфери медіа – 91.
Скаржилися громадяни і на депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування: за минулий рік було 72 таких звернення, додав Кремінь.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: нарушения, омбудсмен, Тарас Кремень, харківщина, языковой закон;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2024-му на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2314 звернень про порушення мовного закону, з них 191 – з Харківщини.".