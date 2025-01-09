Live
  • Чт 09.01.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 42.24
  • EUR 43.43

Порушення мовного закону: Харківська область посіла третє місце

Суспільство 16:21   09.01.2025
Вікторія Яковенко
Порушення мовного закону: Харківська область посіла третє місце Фото: Тарас Кремінь

У 2024-му на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2314 звернень про порушення мовного закону, з них 191 – з Харківщини.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його даними, порівняно з 2023-м роком українці зверталися трохи менше.

«Це – не про зниження уваги громадян до мовних прав, а про поступове покращення мовної ситуації в Україні. Зважаючи на виявлені факти порушень у сфері інтернету, обслуговуванні та вивісках, кількість накладених на порушників санкцій зростає», – зазначив мовний омбудсмен.

Кремінь зазначив, найбільше скарг про порушення мовного закону зареєстрували в столиці – 902 звернення, на другому місці Одеська область – там 429, Харківщина – на третьому.

Найбільше порушень стосувалися: відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайт – 671, обслуговування – 367, мови зовнішньої реклами та вивісок – 325, сфери освіти – 165, інформації про товари та послуги – 131, сфери охорони здоров’я – 109, сфери медіа – 91.

Скаржилися громадяни і на депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування: за минулий рік було 72 таких звернення, додав Кремінь.

Читайте також: Харківщина – у лідерах по країні за кількістю підпалів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Генштаб: шість разів атакував ворог на Харківському і Куп’янському напрямках
Генштаб: шість разів атакував ворог на Харківському і Куп’янському напрямках
09.01.2025, 16:53
Харків атакують БпЛА «Молния»: деталі від Терехова і Синєгубова (доповнюється)
Харків атакують БпЛА «Молния»: деталі від Терехова і Синєгубова (доповнюється)
09.01.2025, 16:20
Порушення мовного закону: Харківська область посіла третє місце
Порушення мовного закону: Харківська область посіла третє місце
09.01.2025, 16:21
Новини Харкова — головне за 9 січня: по місту б’ють БпЛА “Молния”
Новини Харкова — головне за 9 січня: по місту б’ють БпЛА “Молния”
09.01.2025, 16:56
Харківський студент вкрав пістолет з магазину – поліція
Харківський студент вкрав пістолет з магазину – поліція
09.01.2025, 15:50
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» і стабільні гроші
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» і стабільні гроші
08.01.2025, 13:20

Новини за темою:

10:30
Харківщина – на другому місці в Україні за порушеннями мовного закону
11:44
У Міноборони знайшли порушень на 10 мільярдів – Умєров
11:39
На Харківщині на лід вийшли рибалки: за порушення їх оштрафували
12:29
На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)
15:07
Заборона сидіти й лежати у вільний час: ще одну колонію перевірили у Харкові

Ви читали новину: «Порушення мовного закону: Харківська область посіла третє місце»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2024-му на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2314 звернень про порушення мовного закону, з них 191 – з Харківщини.".