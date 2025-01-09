Харківщина – у лідерах по країні за кількістю підпалів

За 2024-й рік у Харківській області зареєстровано 71 випадок підпалу. Це третє місце серед інших областей. Більше тільки в Києві – 84 випадки, та на Одещині – 82.

Загалом, в Україні за минулий рік вчинено 352 підпали автомобілів і переважна більшість з них — скоєна на замовлення спецслужб РФ, повідомив заступник керівника Національної поліції Андрій Нєбитов.

За 229 фактами фігурантів вже притягнули до відповідальності.

«Крім авто, правопорушники підпалювали релейні шафи на залізниці – 149 випадків, а також ТЦК, пошти, відділки поліції – загалом 57 випадків вчинення диверсій і терористичних актів», – уточнив Нєбитов.

Він додав, що поліцейські спільно з СБУ затримали 288 паліїв, з них – 211 чоловіки, 12 – жінки і 65 – неповнолітні.

Відео: Андрій Нєбитов