СБУ підбила два російські літаки – носії КАБів в Адигеї

Вночі 4 жовтня “прилетіло” по Су-35 і Су-34 на військовому аеродромі в російській Адигеї, поінформувала пресслужба СБУ.

Безпілотники СБУ атакували військовий аеродром “Ханська” в республіці Адигея РФ. Відстань до нього – близько 500 км.

“Безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ уразили: Су-35 (багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків рф, експортна вартість — близько $100 млн); Су-34 (винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації, експортна вартість — близько $50 млн); склад боєприпасів на території аеродрому“, – перелічили в СБУ.

Відео прольоту українських дронів у небі Адигеї з нецензурними коментарями росіян із цього приводу опублікував моніторинговий канал Exilenova+.

Увага! У відео є ненормативна лексика

У СБУ підкреслили, що обидва уражені літаки – носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.