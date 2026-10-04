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СБУ підбила два російські літаки – носії КАБів в Адигеї

Події 16:26   04.10.2026
Оксана Горун
СБУ підбила два російські літаки – носії КАБів в Адигеї Су-34. Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/353

Вночі 4 жовтня “прилетіло” по Су-35 і Су-34 на військовому аеродромі в російській Адигеї, поінформувала пресслужба СБУ.

Безпілотники СБУ атакували військовий аеродром “Ханська” в республіці Адигея РФ. Відстань до нього – близько 500 км.

Безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ уразили: Су-35 (багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків рф, експортна вартість — близько $100 млн); Су-34 (винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації, експортна вартість — близько $50 млн); склад боєприпасів на території аеродрому“, – перелічили в СБУ.

Відео прольоту українських дронів у небі Адигеї з нецензурними коментарями росіян із цього приводу опублікував моніторинговий канал Exilenova+.

Увага! У відео є ненормативна лексика

У СБУ підкреслили, що обидва уражені літаки – носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.

Читайте також: Удари КАБами по Харкову: з’явилися перші кадри руйнувань

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 16:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 4 жовтня “прилетіло” по Су-35 і Су-34 на військовому аеродромі в російській Адигеї, поінформувала пресслужба СБУ".