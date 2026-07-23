Після падіння БпЛА на Харківщині залишилась небезпека: що знешкодили сапери

На Харківщині піротехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, який упав на поле.

«Бойову частину та залишки БпЛА піротехніки транспортували на підривний майданчик, де знищили контрольованим підривом», – повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

У Центрі нагадують: якщо помітили підозрілі предмети або уламки збитих цілей – слід негайно телефонувати на 101. Наближатися і торкатися таких предметів заборонено.

Нагадаємо, через необережне поводження з боєприпасом у місті Златопіль на Харківщині загинули троє чоловіків.