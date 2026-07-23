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Після падіння БпЛА на Харківщині залишилась небезпека: що знешкодили сапери

Суспільство 13:37   23.07.2026
Вікторія Яковенко
Після падіння БпЛА на Харківщині залишилась небезпека: що знешкодили сапери Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

На Харківщині піротехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, який упав на поле.

«Бойову частину та залишки БпЛА піротехніки транспортували на підривний майданчик, де знищили контрольованим підривом», – повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

У Центрі нагадують: якщо помітили підозрілі предмети або уламки збитих цілей – слід негайно телефонувати на 101. Наближатися і торкатися таких предметів заборонено.

часть БпЛА уничтожили на Харьковщине
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування
часть БпЛА уничтожили на Харьковщине
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування
часть БпЛА уничтожили на Харьковщине
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Нагадаємо, через необережне поводження з боєприпасом у місті Златопіль на Харківщині загинули троє чоловіків.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 13:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині піротехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, який упав на поле.".