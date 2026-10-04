Золота осінь: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня

Тепла погода без опадів – такий прогноз дає Гідрометцентр Харківської та Луганської областей на понеділок, 5 жовтня.

За даними метеорологів, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Західний вітер не пришвидшиться більше ніж до 10 м/с. Температура повітря в Харкові вночі буде 7 – 9° тепла, вдень 17 – 19°. В області: вночі 5 – 10° тепла, вдень 15 – 20°.

Тепла та суха погода збережеться як мінімум до середини тижня, а в середу денна температура, за прогнозами, сягне +22°.

Нагадаємо, літо в Харкові затрималося на 12 днів. У вересні на території Харківської області переважала тепла погода із достатньою кількістю опадів у більшій частині області. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся у період 22-24 числа.