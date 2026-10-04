Live
  • Нд 04.10.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Золота осінь: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня

Погода 20:30   04.10.2026
Оксана Горун
Золота осінь: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня

Тепла погода без опадів – такий прогноз дає Гідрометцентр Харківської та Луганської областей на понеділок, 5 жовтня.

За даними метеорологів, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Західний вітер не пришвидшиться більше ніж до 10 м/с. Температура повітря в Харкові вночі буде 7 – 9° тепла, вдень 17 – 19°. В області: вночі 5 – 10° тепла, вдень 15 – 20°.

Тепла та суха погода збережеться як мінімум до середини тижня, а в середу денна температура, за прогнозами, сягне +22°.

Нагадаємо, літо в Харкові затрималося на 12 днів. У вересні на території Харківської області переважала тепла погода із достатньою кількістю опадів у більшій частині області. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся у період 22-24 числа.

Читайте також: На Харківщині “відмирає” картопля, родять персики та завелися богомоли

Автор: Оксана Горун

Популярно

Золота осінь: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня
Золота осінь: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня
04.10.2026, 20:30
Художники досліджували музеї ХНУ ім. Каразіна: у Харкові відбувся Artist Talk
Художники досліджували музеї ХНУ ім. Каразіна: у Харкові відбувся Artist Talk
04.10.2026, 17:25
460 км Сіверського Дінця – під окупацією: що відомо про якість води
460 км Сіверського Дінця – під окупацією: що відомо про якість води
04.10.2026, 19:22
Поліціянти несли кота 11 км, ховаючись від FPV: порятунок на Харківщині
Поліціянти несли кота 11 км, ховаючись від FPV: порятунок на Харківщині
04.10.2026, 15:47
СБУ підбила два російські літаки – носії КАБів в Адигеї
СБУ підбила два російські літаки – носії КАБів в Адигеї
04.10.2026, 16:26
Нові вагони в українських поїздах: як УЗ готується до блекаутів
Нові вагони в українських поїздах: як УЗ готується до блекаутів
04.10.2026, 18:37

Новини за темою:

03.10.2026
Вночі – заморозки, вдень до +18: прогноз погоди на 4 жовтня на Харківщині
02.10.2026
Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня
01.10.2026
Поки що без заморозків: прогноз погоди в Харкові та області на 2 жовтня
01.10.2026
Літо затрималось на 12 днів: якою була погода у вересні на Харківщині
30.09.2026
Пориви вітру до 20 м/с та до +19: погода в Харкові та області на 1 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Золота осінь: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 20:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тепла погода без опадів – такий прогноз дає Гідрометцентр Харківської та Луганської областей на понеділок, 5 жовтня".