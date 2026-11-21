Роздягнулася і робила гімнастику: у метро Харкова затримали жінку (відео+18)
Працівники метро викликали швидку для жінки, повідомили у пресслужбі Харківської підземки.
Інформацію про дивну жінку, яка оголена знаходиться в метро, один за одним разом із відео розповсюдили телеграм-канали Харкова.
Незабаром речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер прокоментував інцидент.
«Близько 12:30 на платформі станції «Левада» знаходилась оголена жінка. Співробітники метрополітену повідомили про це поліцію та була викликана «швидка». Жінка була госпіталізована медиками», – заявив Олексій Бітнер.
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