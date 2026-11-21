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Роздягнулася і робила гімнастику: у метро Харкова затримали жінку (відео+18)

Якщо вам цікава новина: «Роздягнулася і робила гімнастику: у метро Харкова затримали жінку (відео+18)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2026 в 17:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники метро викликали швидку для жінки, повідомили у пресслужбі Харківської підземки.".